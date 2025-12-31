¡MOMENTOS 2025! Sporting SM enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi

E l Sporting San Miguelito cayó por marcador de 1-3 ante el Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un partido de preparación celebrado el pasado 2 de febrero, que marcó uno de los momentos 2025 más destacados.

Para sorpresa de muchos, los locales abrieron el marcador al minuto 24' con un gol de Adán Henrick gracias a una sensacional asistencia de Diego Valanta.

La euforia y alegría vibraba en el Estadio que dijo presente para ver en vivo al que para muchos es el Mejor Jugador de la historia, Lionel Messi. Cada vez que el argentino tocaba la pelota, la afición lo ovacionaba y coreaba su nombre.

La respuesta del Inter Miami

El club estadounidense respondió al 45+1 con una anotación de Benjamin Cremaschi, que empató el compromiso 1-1 antes de finalizar la primera parte.

Iniciado los segundos 45' minutos, Tadeo Allende aumentó la ventaja (48') y al 64' Fafà Picault puso el 3-1 definitivo para los de Javier Mascherano.