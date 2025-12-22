Neymar Jr se somete a procedimiento para corregir una lesión en el menisco

Neymar Jr , estrella del Santos FC , se sometió con éxito este lunes a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco de su maltrecha rodilla izquierda.

El exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG) se operó en el hospital privado Mater Dei Nova Lima, en la ciudad de Belo Horizonte, en un procedimiento realizado por el doctor Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña.

Un éxito procedimiento para Neymar Jr

"La cirugía fue un éxito y el jugador está bien", dijo en una escueta nota el Santos, club donde Neymar se formó y al que regresó a principios de este año.

Está previsto que el camisa 10 reciba el alta hospitalaria este mismo lunes y en seguida empiece el proceso de rehabilitación, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego por lo menos un mes.

En paralelo, el atacante tiene pendiente decidir su futuro en los próximos días, ya que su contrato con el Santos termina el próximo 31 de diciembre.

Según la prensa local, las negociaciones con el Santos están en curso y la directiva albinegra espera que renueve al menos hasta el Mundial de 2026.

La Copa Mundial 2026 es el gran objetivo deportivo de Neymar, a pesar de que aún no ha sido convocado por el actual seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, en el cargo desde mayo de este año.

No obstante, el exjugador de Al-Hilal saudí, que ha enlazado numerosas lesiones este año que le han impedido tener continuidad, está convencido de que formará parte de la convocatoria del técnico italiano para la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

El pasado sábado, durante el concierto de un artista, en São Paulo, 'Ney' dijo que "harán lo posible y lo imposible" para ganar el sexto título mundial para Brasil.

"En julio, pueden cobrármelo. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!", manifestó.

Desde su regreso al Santos, en enero pasado, Neymar apenas ha jugado 28 partidos, con un balance de 11 goles y 4 asistencias, si bien fue fundamental en la recta final de la temporada para librar al equipo de un descenso a la segunda división que parecía seguro.

FUENTE: EFE