Nico Paz fue figura en triunfo del Como 1907 sobre Juventus en la Serie A

Nico Paz brilló en triunfo del Como 1907 sobre Juventus en la Serie A

El argentino Nico Paz volvió a ser la estrella del Como 1907 con gol y asistencia en la histórica victoria del domingo 2-0 contra la Juventus de Turín, la primera en más de 70 años, en la 7ª jornada de Serie A.

El internacional Albiceleste habilitó a Marc-Oliver Kempf a los cuatro minutos para abrir el marcador en la cancha Giuseppe Sinigaglia, antes de anotar él mismo el segundo gol del partido tras una gran acción individual.

¡La Juve no pudo! El Como superó 2-0 a la Juventus en la jornada 7 de la Serie A. Marc Oliver Kempf y Nico Paz. #FutbolRPC @Como_1907 pic.twitter.com/gHrNlmlLve

Tras correr por la banda derecha, Paz entró al área, recortó al defensa Andrea Cambiaso y disparó con la izquierda para sellar la primera victoria del Como contra la Juventus desde 1952.

Además, el resultado deja a ambos clubes igualados en puntos, pero es el Como el que ocupa la 5ª posición por encima de la Juventus gracias a una mejor diferencia de goles.

El ambicioso club, propiedad del gigante del tabaco Djarum, cuenta con 12 puntos en siete partidos, solo tres menos que el trío a la cabeza formado por Inter de Milán, Nápoles y Roma.

La diferencia podría aumentar a los cuatro puntos si el Milan (4º) vence en el cierre de jornada a la Fiorentina y se hace con el liderato en solitario.

Nico Paz y un inicio de temporada de alto nivel

Paz ha sido clave en el inicio de temporada del Como, con cuatro goles y otras tantas asistencias. El jugador de 21 años fue adquirido en agosto de 2024 al Real Madrid, en un complicado acuerdo que permite a los gigantes blancos tener opción de recompra antes de 2027.

Su gran actuación del domingo alargó la racha sin victorias de la Juve, que no gana desde el agónico triunfo contra el Inter (4-3) logrado en el tiempo añadido el pasado 13 de septiembre, hace ya más de un mes.

Los hombres de Igor Tudor seguían invictos hasta este domingo, pero encadenaban una racha de cinco empates consecutivos entre todas las competiciones.

FUENTE: AFP