Nicolás Otamendi: "El Real Madrid no es solo Kylian Mbappé"

Nicolás Otamendi , central argentino del Benfica, aseguró este martes que "el (Real) Madrid no es solo (Kylian) Mbappé", durante la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones que el equipo portugués jugará mañana contra el club blanco.

"El Real Madrid tiene jerarquía en todas las líneas, no es sólo un jugador" , reflexionó el internacional argentino.

Al Benfica sólo le sirve la victoria para seguir con vida en Liga de Campeones y esperar a los resultados de sus rivales directos, por lo que, para Otamendi, "tiene que hacer un partido perfecto y ser muy compacto, tanto en defensa como en ataque".

Nicolás Otamendi se prepara para el duelo contra el Real Madrid

El jugador encarnado insistió en la idea de que van a sufrir, en relación al desarrollo del encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase liga del torneo continental, aunque espera que "las cosas salgan de la mejor forma".

Sobre su futuro en el conjunto portugués, el defensa, de 37 años, aclaró que piensa en el día a día y explicó que, a pesar de su edad, se encuentra en forma, gracias a que siempre es muy profesional y se esfuerza en las recuperaciones tanto en el club como en casa, además de "cuidarse en los entrenamientos, la disciplina y la alimentación, siempre dando el máximo".