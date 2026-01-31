Olympique Marsella deja escapar la victoria ante el Paris FC

El Olympique Marsella dejó escapar puntos al empatar 2-2 al París FC en la capital francesa por la jornada 20 de la Ligue 1 con los goles de Mason Greenwood y de Aubameyang y no pudieron con el tropiezo del Lens.

El panameño Michael Amir Murillo no fue titular e ingresó al minuto 80' por Weah, pero en los pocos minutos en la cancha pudo mantenerse para sumar tres puntos con su equipo.

Olympique Marsella deja escapar puntos

El Marsella viene de quedar eliminados en Champions League tras caer goleados contra el Brujas en la última jornada de fase liga y ahora con este tropiezo pone en duda la continuidad de Roberto De Zerbi, que incluso no fue al entrenamiento del jueves.

Mason Greenwood anotó el primer gol al minuto 18' desde el punto penal y en la segunda parte Aubameyang marcó el segundo al 53'. París FC reaccionó al final y al 82' marcaron el descuento.

Un grave error de Gerónimo Rulli en una mala salida provocó un penal y el juego quedó 2-2.