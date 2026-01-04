Olympique de Marsella y Michael Amir Murillo caen en la Ligue 1 ante Nantes

El Olympique de Marsella sufrió una dura derrota luego de caer ante Nantes, unos de los últimos clasificados de la Ligue 1 y donde Michael Amir Murillo entró de cambio.
En la próxima fecha, el Marsella visitará a Angers y Nantes jugará de local ante el Paris FC. De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 32 puntos, mientras que la visita, con 14, queda en el décimo sexto lugar, cerca de los puestos del descenso.
Michael Amir Murillo
El panameño entró en el inició de la segunda mitad donde realizó un tiro, completó 4 de 6 pases, cometió una falta, 7 posesiones perdidas, 1 despeje. 1 intercepción, 1 barrida.