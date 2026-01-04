Olympique de Marsella y Michael Amir Murillo caen en la Ligue 1 ante Nantes

El Olympique de Marsella sufrió una dura derrota luego de caer ante Nantes, unos de los últimos clasificados de la Ligue 1 y donde Michael Amir Murillo entró de cambio.

En la fecha 17, Nantes logró el triunfopor 2 a 0 del estadio el Velodromo. El defensor Fabien Centonze encaminó el triunfo en el minuto 30 de la primera mitad. El otro gol cayó al minuto 43 del segundo tiempo desde el punto penal con Rémy Cabella.

En la próxima fecha, el Marsella visitará a Angers y Nantes jugará de local ante el Paris FC. De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 32 puntos, mientras que la visita, con 14, queda en el décimo sexto lugar, cerca de los puestos del descenso.

Michael Amir Murillo

El panameño entró en el inició de la segunda mitad donde realizó un tiro, completó 4 de 6 pases, cometió una falta, 7 posesiones perdidas, 1 despeje. 1 intercepción, 1 barrida.