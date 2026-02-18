LALIGA Fútbol Internacional -  18 de febrero de 2026 - 10:44

Osasuna vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J25 LaLiga

El Osasuna y el Real Madrid se enfrentarán este sábado en la jornada 25 de LaLiga, repasa los detalles.

Osasuna vs Real Madrid: Fecha

El Real Madrid que ahora es el líder de LaLiga tendrá que defender su posición este sábado cuando visite al Osasuna por la jornada 25 en el Estadio El SADAR en Pamplona.

Los merengues tienen 60 puntos, mientras que el Barcelona es segundo con 58 y se mantiene la pelea entre ambos equipos.

El Osasuna quiere arruinar la fiesta merengue ya que ellos están de décimos y necesitan sumar puntos para los puestos europeos.

El Real Madrid llega después de ganarle 1-0 al Benfica en la Champions League y el Osasuna un empate 0-0 ante el Elche.

Fecha, hora y dónde ver Osasuna vs Real Madrid en LaLiga

  • Fecha: Sábado, 21 de febrero de 2026
  • Hora: 12:30 pm
  • Lugar: Estadio el Sadar, Pamplona
  • Dónde seguir: Redes sociales de Deportes RPC y página web de RPCTV.com
