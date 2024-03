Padre de Luis Díaz no pierde la esperanza de que su hijo juegue en España

“Gracias a Dios y a la confianza que el profe Klopp le ha dado a Luis, no le ha ido mal. El equipo tuvo al 70 por ciento de los delanteros del plantel principal lesionado y él aportó lo necesario para que el club se mantenga en la pelea por la Premier League. La aspiración es ganar la liga”, dijo Mane Díaz.

Nivel de Luis Díaz

Y agregó: “Gracias a Dios, su trabajo y su sacrificio, las ganas y la voluntad que tiene de salir adelante han dado sus frutos. Está en un momento clave para aportarle mucho a su club y a la selección. Esperamos que siga así y que siga aumentando su nivel para alcanzar un sueño que tenemos pendiente. Él ya estuvo metido en los nominados al Balón de Oro y esperamos que lo pueda conseguir. Lucho tiene mucha dedicación y es un sueño”.

“Es importante mantener el invicto para que los jugadores mantengan la confianza… Tenemos a mucha gente a favor de Colombia. Venimos haciendo las cosas bien. Creo que tenemos potencial y jugadores para poder pelear por el título”.

Real Madrid y Atlético de Madrid

“Cuando salió del Oporto no tuve conocimiento de que hubiese algo positivo con clubes de Madrid. Se escuchaban cosas, pero nunca llegue a saber si había algo más. Con lo de Liverpool fue todo más preciso. La directiva fue más precisa para que Luis llegase allí. Se aspiraba a que pudiese venir aquí. Ya Falcao había estado, James también… Finalmente, no se dio, pero todavía no se pierdan la esperanza. Él está jugando y los clubes están activos”.

“Luis es un jugador completo y se lleva bien con todos los jugadores de Colombia. Su fútbol se adapta rápido a los demás. James es un jugador hábil en la mirada y el pensamiento y Luis es muy profundo. Ahí se compaginan la velocidad y la inteligencia de dos jugadores que saben jugar al fútbol”.

