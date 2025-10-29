Plaza Amador vs Sporting SM: Fecha, hora y dónde seguir la vuelta del repechaje en Copa Centroamericana

Plaza Amador y Sporting SM se vuelven a ver las caras

La Copa Centroamericana 2025 continúa con CD Plaza Amador recibiendo a Sporting San Miguelito en el partido de vuelta de su serie de Play-In en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Sporting San Miguelito llega con ventaja tras haber ganado 1-0 en el partido de ida, después que Martín Ruíz anotó el gol del triunfo para los Rojinegros. Los porteros Marcos De León y Kevin Mosquera tuvieron destacadas actuaciones que contribuyeron a mantener el arco en cero, con De León saliendo antes del descanso debido a una lesión.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Plaza Amador buscará remontar la serie para cerrar su destacada campaña de debut en la Copa Centroamericana. Los Leones han avanzado cinco veces en sus 13 participaciones previas en series a ida y vuelta.

La regla del gol de visitante se aplicará como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global. Una victoria 1-0 de Plaza Amador forzaría el tiempo extra y, si fuera necesario, una tanda de penales para decidir al ganador.

El vencedor de la serie obtendrá el último cupo disponible a la Copa de Campeones Concacaf 2026 a través de la Copa Centroamericana.

Fecha, hora y dónde seguir Plaza Amador vs Sporting San Miguelito

Fecha: Miércoles 29 de octubre

Hora: 6:45 P.M.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

FUENTE: CONCACAF