Plaza Amador vs Sporting SM: Fecha, hora y dónde seguir la vuelta del repechaje en Copa Centroamericana

CD Plaza Amador recibiendo a Sporting San Miguelito buscan el boleto para la Copa de Campeones CONCACAF 2026.

La Copa Centroamericana 2025 continúa con CD Plaza Amador recibiendo a Sporting San Miguelito en el partido de vuelta de su serie de Play-In en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Sporting San Miguelito llega con ventaja tras haber ganado 1-0 en el partido de ida, después que Martín Ruíz anotó el gol del triunfo para los Rojinegros. Los porteros Marcos De León y Kevin Mosquera tuvieron destacadas actuaciones que contribuyeron a mantener el arco en cero, con De León saliendo antes del descanso debido a una lesión.

Plaza Amador buscará remontar la serie para cerrar su destacada campaña de debut en la Copa Centroamericana. Los Leones han avanzado cinco veces en sus 13 participaciones previas en series a ida y vuelta.

La regla del gol de visitante se aplicará como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global. Una victoria 1-0 de Plaza Amador forzaría el tiempo extra y, si fuera necesario, una tanda de penales para decidir al ganador.

El vencedor de la serie obtendrá el último cupo disponible a la Copa de Campeones Concacaf 2026 a través de la Copa Centroamericana.

Fecha, hora y dónde seguir Plaza Amador vs Sporting San Miguelito

Fecha: Miércoles 29 de octubre

Hora: 6:45 P.M.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

