Plaza Amador vs Sporting SM: Fecha, hora y dónde seguir la vuelta del repechaje en Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana 2025 continúa con CD Plaza Amador recibiendo a Sporting San Miguelito en el partido de vuelta de su serie de Play-In en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Plaza Amador buscará remontar la serie para cerrar su destacada campaña de debut en la Copa Centroamericana. Los Leones han avanzado cinco veces en sus 13 participaciones previas en series a ida y vuelta.
La regla del gol de visitante se aplicará como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global. Una victoria 1-0 de Plaza Amador forzaría el tiempo extra y, si fuera necesario, una tanda de penales para decidir al ganador.
El vencedor de la serie obtendrá el último cupo disponible a la Copa de Campeones Concacaf 2026 a través de la Copa Centroamericana.
Fecha, hora y dónde seguir Plaza Amador vs Sporting San Miguelito
Fecha: Miércoles 29 de octubre
Hora: 6:45 P.M.
Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes
FUENTE: CONCACAF