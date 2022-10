POLÉMICO: Manchester City mejor equipo que el Real Madrid, según France Football

El ganador al mejor club del año 2022 fue la gran sorpresa de la Gala del Balón de Oro 2022 . Todos esperaban que el Real Madrid se llevará este premio luego de ganar cuatro de cinco títulos en disputa, pero no fue así. El Manchester City y el Liverpool, ambos de la Premier League fueron los dos primeros lugares por delante del conjunto merengue.

Las redes sociales no se hicieron esperar y ex jugadores y jugadores en activo no se mostraron contentos tras la elección. El histórico portero Iker Casillas dijo: "Enhorabuena al Real Madrid por esa 3ª posición". Mientras que Toni Kroos también dejó su mensaje, "3er mejor equipo en 2021/22 - feliz Real Madrid", decía el Tweet del alemán.

https://twitter.com/IkerCasillas/status/1582099414851543040 Enhorabuena al @realmadrid por esa 3ª posición … — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 17, 2022

El jugador del City Kevin De Bruyne recogió el premio de manos de Luis Figo y dijo, "No hemos podido ganar la Champions pero hicimos una gran temporada. Guardiola siempre intenta que progresemos. Es el mejor, la verdad".

El Real Madrid ganó LaLiga, Champions League, Supercopa de España y Supercopa de Europa, mientras que el City solo ganó la Premier League y fueron eliminados en la Copa de Inglaterra en semifinales ante el Liverpool y en la Copa de la Liga fue eliminado por el West Ham en octavos.