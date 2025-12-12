Fútbol Fútbol Internacional -  12 de diciembre de 2025 - 14:58

¿Por qué Oscar se retiraría del fútbol?

El veterano mediocampista brasileño Oscar anunciaría su retiro del fútbol, tras sufrir problemas cardiacos.

El veterano mediocampista brasileño Oscar anunciaría su retiro del fútbol profesional tras sufrir problemas cardiacos, según anunciaron medios internacionales.

Hace una semana, el Sao Paulo comunicaba en sus redes sociales que "Oscar, seguía un protocolo médico de reposo tras un síncope vasovagal y estuvo el viernes (5) en el SuperCT y se reunió con compañeros, miembros del cuerpo técnico y empleados".

Oscar había sufrido un desmayo el pasado mes de noviembre en un entrenamiento, lo que puso en alerta al jugador y a su familia para tomar una decisión sobre su futuro.

En el Campeonato Paulista 2025, anotó 2 goles y brindó 4 asistencias en 12 encuentros.

Trayectoria de Oscar

A sus 34 años, Oscar regresó al fútbol brasileño el diciembre del 2024 después de un largo recorrido en el fútbol internacional.

  • Sao Paulo (2008-2009)
  • Sport Club Internacional (2010-2012)
  • Chelsea FC (2012-2017)
  • Shanghái Port (2017-2024)
  • Sao Paulo (2025)
