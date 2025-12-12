¿Por qué Oscar se retiraría del fútbol?

Hace una semana, el Sao Paulo comunicaba en sus redes sociales que "Oscar, seguía un protocolo médico de reposo tras un síncope vasovagal y estuvo el viernes (5) en el SuperCT y se reunió con compañeros, miembros del cuerpo técnico y empleados".

Oscar había sufrido un desmayo el pasado mes de noviembre en un entrenamiento, lo que puso en alerta al jugador y a su familia para tomar una decisión sobre su futuro.

En el Campeonato Paulista 2025, anotó 2 goles y brindó 4 asistencias en 12 encuentros.

Trayectoria de Oscar

A sus 34 años, Oscar regresó al fútbol brasileño el diciembre del 2024 después de un largo recorrido en el fútbol internacional.