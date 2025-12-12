Rodri sigue sin estar disponible con el Manchester City

Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, será baja de nuevo para el partido de Premier League contra el Crystal Palace de este domingo al no estar recuperado al 100 % de sus problemas musculares.

"Rodri está entrenando muy bien. Está haciendo su rehabilitación muy bien y se ve cada vez mejor, pero no creo que vayamos a verlo para el fin de semana", expresó su asistente, Kolo Touré, ante la ausencia de Pep Guardiola por un tema personal.

El futbolista español se dañó en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre en un partido contra el Brentford y reapareció fugazmente el 2 de noviembre en la victoria contra el Bournemouth al entrar en el tiempo de descuento. Sin embargo, desde entonces ha recaído del problema muscular.

Entre todas las competiciones, el centrocampista solo ha podido jugar ocho encuentros esta temporada, después de que en septiembre de 2024 se rompiera el ligamento cruzado de la rodilla y se perdiera prácticamente todo el curso.

En esta circunstancia, el lugar de Rodri lo ha ocupado un Nico González que se ha convertido en titular indiscutible y en el futbolista que menos rota con Guardiola.

El gallego no se pierde un partido desde el 31 de agosto y ha sido titular en los últimos diez encuentros.

