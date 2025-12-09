FC Barcelona vs Osasuna: Fecha, hora y dónde ver Jornada 16 LaLiga

El FC Barcelona de Hansi Flick quiere seguir con su ventaja de 4 puntos en LaLiga que le ha sacado al Real Madrid, pero este sábado tiene un reto fuerte ante un Osasuna que necesita apurar y sumar.

Los blaugranas llegan a este partido con victoria 5-3 ante el Betis en la fecha 16 y remontaron 2-1 al Frankfurt en el duelo de la jornada 6 de la fase liga de Champions League.

Por su parte, el Osasuna le ganó 2-0 al Levante en una victoria que le sigue dando confianza para esos partidos pendientes que se avecinan.

El Barcelona suma 40 puntos en la primera posición de LaLiga, el Osasuna está en la 15va posición con solo 15 unidades.

Fecha, Hora y dónde ver el FC Barcelona vs Osasuna en la J16 de LaLiga