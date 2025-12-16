Premios The Best 2025 Fútbol Internacional -  16 de diciembre de 2025 - 15:46

¿Por quién votó Lionel Messi en los Premios The Best 2025?

Repasa a continuación los votos del astro argentino Lionel Messi en los Premios The Best 2025 de la FIFA.

FOTO: EFE/EPA/RAJAT GUPTA

El astro argentino Lionel Messi ejerció su voto en los Premios The Best FIFA 2025 como capitán del onceno albiceleste y a continuación repasaremos sus votos a Mejor Jugador del año.

Ousmane Dembelé, que fue reconocido en septiembre con dicho galardón en París, precedió de nuevo en la clasificación del premio de la FIFA a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

El galo, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar todos los torneos domésticos, así como la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa. Solamente le faltó el Mundial de Clubes en el que el cuadro galo cayó en la final ante el Chelsea, aunque este miércoles podrá sumar el sexto título en la Copa Intercontinental si gana al Flamengo brasileño.

¿Cómo se determinó los Premios The Best al Jugador de la FIFA?

  • Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025

  • De esta lista, los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar

  • Los puntos se otorgaron a los nominados según su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero)

  • Los capitanes de las selecciones nacionales nominados no pudieron votar por sí mismos

  • Las selecciones de los cuatro grupos de votantes (entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados) representaron el 25% del total de votos, independientemente del número de votantes de cada grupo

  • El premio al Mejor Jugador de la FIFA se entregó al jugador con más puntos, calculado según el procedimiento detallado en las reglas de asignación. Si los finalistas estuvieran empatados en puntos, el premio se otorgaría al individuo que haya recibido la mayor cantidad de selecciones como primera opción de su propio grupo de votantes (los capitanes de la selección nacional masculina en el caso de este premio).

Los votos de Lionel Messi en los Premios The Best 2025

  • Ousmane Dembélé (5 puntos)
  • Kylian Mbappé (3 puntos)
  • Lamine Yamal (1 punto)

FUENTE: EFE

