El Tottenham Hotspur se ha olvidado de forma definitiva de la amenaza del descenso con otra victoria en la Premier League , la cuarta en cinco partidos, esta vez contra el Ipswich Town (2-0), que le aleja de las posiciones de descenso y le acerca a Europa.

Además, el partido sirvió para conocer a una futura estrella, el canterano Luca Williams-Barnett, que en su primera titularidad con el equipo se alió con Pedro Porro para abrir el marcador.

El chico de 18 años, cumplidos hace un mes, apareció en el segundo palo para rematar como pudo un centro de Porro. Su primer tanto con la camiseta de los 'Spurs' en su primera titularidad, después de haber podido jugar un puñado de minutos contra el Leeds United y el Crystal Palace a principios de mes.

Internacional con Inglaterra sub-19, este extremo ha dejado detalles de su calidad en las tres apariciones que ha hecho este curso con el Tottenham, pero este gol le aúpa a pedir más minutos en el equipo de Roberto de Zerbi.

Para no sufrir, Dominik Solanke hizo el 2-0 al principio de la segunda mitad y el Tottenham navegó hacia un tranquilo triunfo en casa, el cuarto de los últimos cinco encuentros.

Con quince puntos, está a tres de los puestos europeos y con seis de ventaja respecto a la zona de descenso. El Ipswich se queda decimoquinto, con once unidades.

FUENTE: EFE