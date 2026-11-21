Púgiles panameños Jaime Muñoz y Eduar Martínez disputarán este sábado 21 de noviembre importantes títulos regionales en velada de Guantes de Acero y Master Promotions en el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon en la Cinta Costera, ciudad de Panamá.

Muñoz (15-2-0, 10KOs), de 31 años de edad se enfrentará al invicto nicaragüense de 26 años Nilo Guerrero (12-0, 8 KOs), en un choque en la categoría de las 130 libras por el título FECARBOX del Consejo Mundial de Boxeo, en el evento estelar de cartelera Zona Box, que podrás sintonizar a través de la señal de COS.

El apodado como "Lethal Kid" llega a este pleito luego de superar en 3 asaltos a Iván Trejos en choque que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre en territorio panameño. Por su lado, Guerrero, originario de Managua viene de defender su cetro verde y oro FECARBOX en Quintana Roo ante Juan Pablo Ramírez, en un combate que ganó por decisión unánime en 10 asaltos.

Un joven darienita en busca de título Latino CMB

Con 21 años de edad y un récord de (6-0, 2 KOs), el oriundo de Darién Eduar Martínez enfrentará el reto más grande de lo que va de su corta carrera como profesional, un choque ante el armenio de 28 años de edad Narek Hovhannisyan (5-0, 3 KOs) y en juego estará el cinturón peso ligero Latino del CMB.

En la velada también verá acción Abdiel “Cuco” Mojica y el dominicano invicto Keuryn Alcántara (4-0, 3 KOs), además de los jovenes invictos Moisés Yoav Rodríguez (4-0, 3 KOs peso pluma) y Roberto Bernal (2-0, 2 KOs peso ligero) formarán parte de la velada como antesala a las acciones titulares.