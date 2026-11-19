El nuevo entrenador del Manchester United, el argentino Mauricio Pochettino , quiere construir un entorno en el que los jugadores puedan desarrollar todo su talento y recuperar la confianza en el terreno de juego, como primer paso para llevar al club de vuelta al lugar que "se merece".

Así lo ha expuesto el técnico en una entrevista con la televisión del equipo mancuniano, en la que aborda en profundidad cuestiones como su elección para el banquillo de Old Trafford, su afecto por los 'diablos rojos' y su visión de futuro.

"Crear una cultura de trabajo es lo más importante", asegura Pochettino, quien reconoce que el equipo ha tenido un comienzo de temporada complicado, pero, al mismo tiempo, recuerda el potencial que tiene uno de los clubes más laureados de Inglaterra.

El argentino, hasta la semana pasada seleccionador de Estados Unidos, insiste en la necesidad de crear un entorno positivo y ofrecer a los jugadores las condiciones necesarias para que puedan rendir: "Necesitan expresar su talento. Eso es lo más importante y nuestra prioridad ahora mismo, trabajar con ellos e intentar quitarles presión".

A su juicio, tanto la presión como la responsabilidad no deben resultar una carga demasiado pesada para los futbolistas, y aboga por asumirlas para "generar energía".

Más declaraciones de Mauricio Pochettino

"Cuando conectas con el juego -sostiene-, lo haces a través de tu talento. Y cuando te sientes libre, feliz, cuando quieres jugar por tus compañeros, por tu familia, por tu club y por tus aficionados: es cuando realmente puedes dar lo mejor de ti".

Pochettino se siente afortunado por contar con un cuerpo técnico "extraordinario", cuya misión, avanza, es "establecer todos los principios y las ideas, crear nuestra propia filosofía y empezar desde cero".

"Creo que, con la fuerza de este club y el apoyo de sus aficionados, llegaremos al lugar que merecemos. Tenemos que mirar hacia adelante y encontrar la manera de desarrollar los mejores hábitos y construir una cultura que nos acerque a ganar todos y cada uno de los partidos".

Clave para dar forma a esa 'cultura' de club es la confianza que Pochettino asegura tener en la actual plantilla, foco de las críticas por el mal arranque del equipo en la Premier League, donde se sitúa tercero por la cola, en puestos de descenso.

"La mejor plantilla que podemos tener es la que tenemos actualmente, y debemos querer a nuestros jugadores. Tenemos que apoyarlos", subraya el exentrenador del Espanyol, de los ingleses Tottenham, Southampton y Chelsea y del PSG.

Pero, además de cariño, el técnico 'red' también ha hablado sobre la necesidad de que sus futbolistas jueguen con libertad y libres de presiones.

"Por supuesto, las circunstancias son las que son y debemos asumir nuestra responsabilidad ante ellas. Pero, al mismo tiempo, tenemos que entender que esto es un juego y que, para conectar con él, necesitamos sentirnos libres", afirmó.

El argentino, no obstante, sabe que no hay tiempo que perder y que su primer partido al frente del United es ni más ni menos que frente al Liverpool del español Andoni Iraola en Anfield este próximo fin de semana

"Tenemos que estar preparados para competir el domingo. Ahora no es momento de pensar en descansar ni en dormir. Se trata de estar listos y preparar todo para asegurarnos de que llegamos en las mejores condiciones posibles", dijo.

FUENTE: EFE