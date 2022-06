Qatar 2022: ¿Quién es Andrew Redmayne, portero que desquició a Perú?

En su momento pudo fichar por el Arsenal de la Premier League, pero en ese momento el equipo de Londres se decantó por el polaco Wojciech Szczsny.

Hizo carrera en su país, en equipos como: Central Coast Mariners, Brisbane Roar, Melbourne City y Western Sydney Wanderers.

Todo preparado

"El plan de entrar a parar en la tanda es algo que surgió ya desde la preselección de la convocatoria. Es una situación que podría darse y durante las dos o tres semanas que hemos estado aquí, siempre lo he tenido en mente. No soy un héroe. Sólo he hecho mi papel, como todos los demás lo hicieron esta noche. Ni siquiera los 11 en el campo, fue mucho más que eso, es un trabajo de equipo", comentó Redmayne tras el partido ante Perú.

Graham Arnold, seleccionador de Australia, confesó tener todo preparado por si se daba la ocasión: "Andrew Redmayne es un muy buen parador de penaltis y queríamos jugar con el aspecto mental del rival con su entrada a parar los penaltis, para agregar un poco de incertidumbre en sus cerebros, esa fue la razón".