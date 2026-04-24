Nickeil Alexander-Walker gana el premio al jugador mejorado del año en la NBA

Nickeil Alexander-Walker , escolta de los Atlanta Hawks, ganó este viernes el premio a jugador mejorado del año en la NBA, informó la liga en un comunicado.

Alexander-Walker fue el más votado por un grupo de cien representantes de medios por delante de Jalen Duren, pívot de los Detroit Pistons, y Deni Avdija, pívot de los Portland Trail Blazers.

Nickeil Alexander-Walker consigue el premio

El escolta de Atlanta pasó de los 9.4 puntos por partido del curso pasado a los 20.8 de esta campaña y lideró a unos Hawks que pusieron contra las cuerdas a los New York Knicks en la primera ronda de los presentes 'playoffs'.

Los Hawks ganaron un partido muy reñido este jueves y mandan 2-1 en la serie al mejor de los siete encuentros

FUENTE: EFE