FC Barcelona: El posible tridente para encarar el tramo final de LaLiga

Todo parece indicar que el FC Barcelona tendría que reajustar su ataque con un nuevo tridente a la ofensiva, esto raíz de las bajas de sus dos importantes figuras Raphina y Lamine Yamal, este último que dice adiós a LaLiga esta temporada.
¿El nuevo tridente del FC Barcelona?
Marcus Rashford y Roony Bardghji acompañarían a Ferran Torres al ataque azulgrana para sus respectivos compromisos de LaLiga a falta del Clásico español que se disputará el próximo 10 de mayo.
El entrenador alemán Hansi Flick no ha anticipado cual sería su replanteamiento con respecto a las variantes en su ataque pero, todo parece indicar que estos serían los nombres, además de contar con el experimentado Robert Lewandowski.
Cabe destacar que Roony Bardghji y Marcus Rashford habrían dejado buenas sensaciones en pretemporada cuando compartieron minutos en terreno de juego.