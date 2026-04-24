FC Barcelona: El posible tridente para encarar el tramo final de LaLiga

Todo parece indicar que el FC Barcelona tendría que reajustar su ataque con un nuevo tridente a la ofensiva, esto raíz de las bajas de sus dos importantes figuras Raphina y Lamine Yamal, este último que dice adiós a LaLiga esta temporada .

LaLiga llega a su recta final con su jornada 33 con un barca de líder que atraviesa bajas fundamentales en la recta final del campeonato y la responsabilidad recae en tres jugadores que no han tenido tanto protagonismo esta campaña.

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¿El nuevo tridente del FC Barcelona?

Marcus Rashford y Roony Bardghji acompañarían a Ferran Torres al ataque azulgrana para sus respectivos compromisos de LaLiga a falta del Clásico español que se disputará el próximo 10 de mayo.

El entrenador alemán Hansi Flick no ha anticipado cual sería su replanteamiento con respecto a las variantes en su ataque pero, todo parece indicar que estos serían los nombres, además de contar con el experimentado Robert Lewandowski.

Cabe destacar que Roony Bardghji y Marcus Rashford habrían dejado buenas sensaciones en pretemporada cuando compartieron minutos en terreno de juego.