Rafael Mosquera fue el jugador de la semana 25 en la MLS Next Pro

Rafael Mosquera ofreció una actuación para recordar el pasado fin de semana, ganándose los honores de Jugador Profesional de la Jornada 25 de la MLS NEXT PRO después de liderar a Red Bulls II a una alocada victoria 7-4 sobre Columbus Crew 2.

El mediocampista panameño de 20 años estuvo en todas partes la noche del domingo, anotando un gol de la semana y asistiendo en tres goles más en su primera actuación con tres asistencias en su carrera.

Jugó un papel clave desde el comienzo, asistiendo en los dos goles de Nehuen Benedetti en la primera mitad antes de marcar un gol con efecto justo antes del medio tiempo.

Mosquera coronó su noche en el minuto 90 con otra asistencia, asistiendo a su compatriota panameño Mijahir Jiménez y convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club en registrar tres asistencias en un solo partido.

Gran momento de Rafael Mosquera

Mosquera ha estado en una racha de forma sensacional durante el último mes.

Lidera a Red Bulls II con 10 asistencias, empatado en el liderato de la liga , y ahora ha registrado una asistencia en cuatro partidos consecutivos.

Con 11 contribuciones de goles en sus últimas cinco apariciones, su brillantez integral ha ayudado a impulsar a Red Bulls II nuevamente al primer lugar en la Conferencia Este y lo ha convertido en uno de los jugadores a seguir a medida que se acercan los playoffs MLS NEXT Pro 2025.

FUENTE: MLS NEXT PRO