Rafael Mosquera rompió varios récords con el New York Red Bulls II

Con un gol y tres asistencias del panameño Rafael Mosquera , el New York Red Bulls II de la MLS NEXT Pro derrotó 7-4 a Columbus Crew el domingo por la noche en el MSU Soccer Park.

En una combinación panameña, Mosquera le dio un pase al delantero también canalero Mijahir Jiménez , quien remató por la esquina inferior izquierda de la red para marcar el séptimo tanto.

Récords establecidos por Rafael Mosquera

El futbolista de 20 años anotó su séptimo gol de la temporada y el undécimo de su carrera. También registró su octava, novena y décima asistencias de la temporada, liderando al equipo.

Fue el primer partido de Mosquera en la MLS NEXT Pro con tres asistencias en su carrera. Junto con el mediocampista Ronald Donkor, es el único jugador en la historia del club con tres asistencias en un partido. Mosquera también es el jugador más joven en conseguir tres asistencias en un partido en la historia del club, con 20 años y 99 días.

Mosquera está empatado con el mediocampista del Chicago Fire FC II, Claudio Cassano, con la mayor cantidad de asistencias en la MLS NEXT Pro esta temporada. El mediocampista ha registrado una asistencia en cuatro partidos consecutivos con los Red Bulls II y ha contribuido con 11 goles en sus últimos cinco partidos. Mosquera registró su undécima, duodécima y decimotercera asistencia en su carrera. Está empatado con el mediocampista Chris Lema en el tercer lugar con más asistencias en la historia del club.

FUENTE: NEW YORK RED BULLS II