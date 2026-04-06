Raheen Cuello, joven promesa panameña debuta con la LD Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense no logró sostener la ventaja en casa y terminó empatando 1-1 frente al Guadalupe F.C., en duelo correspondiente al Torneo Clausura 2026 del fútbol costarricense donde el panameño Raheen Cuello hizo su debut con la Liga.

El conjunto rojinegro abrió el marcador gracias a Ronald Matarrita, quien puso el 1-0 en el primer tiempo, ilusionando a la afición en el estadio Alejandro Morera Soto. Sin embargo, en la segunda mitad, Guadalupe reaccionó y encontró la igualdad por medio de Tristan Demetrius, decretando el reparto de puntos.

El empate dejó un sabor amargo para los locales, que vieron cómo el rival creció en el cierre del compromiso e incluso mostró mayor intensidad en los minutos finales.

Debut de Raheen Cuello

el partido tuvo un momento destacado para Panamá: el debut del joven Raheen Cuello con el primer equipo de Alajuelense. El atacante ingresó al minuto 77, sustituyendo a Creichel Pérez, en lo que representó su estreno oficial en la máxima categoría del fútbol tico.