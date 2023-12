Ranking FIFA: Argentina sigue número 1, Panamá fue el que más puestos ascendió

Nueve de esos partidos contaron con equipos de la OFC que participaron en los Juegos del Pacífico. Los otros dos involucraron a Colombia, que enfrentó a Venezuela y México en amistosos. Dada la falta de acción, no es de extrañar que no haya muchos cambios en la edición de diciembre de la clasificación. Un año después de saborear la gloria en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Argentina (1.º) sigue en la cima del mundo cuando 2023 llega a su fin. Francia (2.ª) e Inglaterra (3.ª) completan el podio de fin de año y no ha habido movimientos significativos en el top 13.