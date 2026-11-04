Raphinha firmará su renovación este jueves con el FC Barcelona hasta el 2030

El delantero brasileño Raphael Dias ' Raphinha' firmará este jueves la renovación de su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, según ha confirmado el club azulgrana.

El acto tendrá lugar a las 12:00h CET en el despacho del presidente de la entidad, Joan Laporta, ubicado en las oficinas del Spotify Camp Nou. Posteriormente, el capitán del primer equipo azulgrana comparecerá ante los medios de comunicación.

Raphinha sigue con el FC Barcelona

En septiembre, el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco, llegó a un principio de acuerdo con el internacional brasileño para extender su contrato, que expiraba en 2028, por dos temporadas más.

El delantero de Porto Alegre se ha destapado esta temporada como un '9' de garantías para el equipo de Flick. En los primeros 13 partidos del curso, ya ha marcado 19 goles, 15 de ellos en LaLiga y otros cuatro en la Liga de Campeones.

FUENTE: EFE