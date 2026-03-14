Raúl Asencio baja del última hora para el Real Madrid vs Elche

Raúl Asencio es baja de última hora por molestias musculares para el encuentro de la vigésimo octava jornada de LaLiga que el Real Madrid disputa este sábado ante el Elche (21:00 horas CET, Santiago Bernabéu), en el que el técnico Álvaro Arbeloa sufre diez bajas, nueve por lesión y la de Franco Mastantuono por sanción.

Tanto Raúl Asencio como Ferland Mendy se caen de la convocatoria por problemas musculares, respecto a la del pasado miércoles ante el Manchester City. También el mediocentro canterano Jorge Cestero, mientras que es novedad el extremo del Castilla Dani Yáñez.

Arbeloa no recupera aún a ninguno de los lesionados y añade a dos defensas a la enfermería. De esta manera, el Real Madrid seguirá sufriendo ante el Elche las bajas de Kylian Mbappé, que apura para regresar el próximo martes en el Etihad ante el City tras ser baja cinco encuentros consecutivos, y Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

Un total de nueve ausencias por problemas físicos en una plaga de lesiones que no tiene fin, a la que se añade la baja en LaLiga del argentino Mastantuono, que debe cumplir su segundo partido de sanción tras ser expulsado por una desconsideración con el colegiado en el encuentro ante el Getafe.

Las bajas las suple Arbeloa con la presencia de jugadores de cantera. Entran la lista el defensa Diego Aguado, los centrocampistas Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios, más el extremo Yáñez como novedad.

La lista de convocados del Real Madrid para enfrentarse al Elche en la jornada 28 de LaLiga la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García y Diego Aguado.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Brahim, Dani Yáñez y Gonzalo.