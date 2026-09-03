Raúl Asencio envió un comunicado sobre los dos casos judiciales

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio emitió un comunicado este jueves, tras ser absuelto en el proceso judicial por difundir un vídeo de carácter sexual, y señaló que ahora le "toca hablar" a él y que se "arrepiente profundamente" de haber dado positivo este verano en un control de alcoholemia.

"Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO. Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí" , publicó el defensa del Real Madrid en redes sociales.

En dicho comunicado reconoce que durante estos meses ha sufrido una situación "muy dura" viendo cómo se publicaban informaciones antes de que la Justicia se pronunciara. Entiende el trabajo de los medios de comunicación y el derecho de informar, pero recuerda que detrás de esa noticia hay "una persona y una familia que sufren las consecuencias".

"A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención", dijo Asencio.

Raúl Asencio envió un comunicado

Asencio prefiere "cerrar" esa etapa de su vida y quedarse con el "apoyo" que ha recibido tanto de familiares y amigos como del Real Madrid: "Me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol".

En cuanto al episodio relacionado con un control de alcoholemia en el que dio positivo este verano, por lo que fue condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir en ocho meses, mostró su "profundo arrepentimiento" y asumió plenamente "su responsabilidad" frente a los hechos y aseguró que "nunca más" va a volver a ocurrir.

José Mourinho valoró lo ocurrido en rueda de prensa previa al suelo contra el Betis: "Todos cometemos errores, pero acumularlos es una cosa diferente".

Asencio dijo que está de acuerdo con su entrenador y aseguró que ahora le "toca hablar" a él tanto "dentro del campo como fuera de él"