Neymar culpa al mal estado de la cancha de su lesión en Copa do Brasil

Neymar culpó este jueves al mal estado de la cancha del estadio Vila Belmiro de la lesión que lo obligó a abandonar a los 45 minutos el partido entre Santos y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa do Brasil, en el que el club de Pelé fue eliminado del torneo.

"Quería felicitar al responsable de la cancha en el Vila Belmiro. El de ayer fue el peor césped, lleno de huecos porque hicieron una descompactación un día antes del partido. ¡Increíble!", afirmó Neymar en un mensaje publicado en Instagram, en tono irónico.

¿Qué sucedió con Neymar Jr?

El camisa 10 del Santos señaló que el equipo tuvo que jugar "contra el adversario" y también "contra el campo", debido a las irregularidades del terreno, que, según explicó, obligaron a los jugadores a hacer más fuerza para arrancar y frenar durante las carreras.

Neymar fue sustituido en el descanso después de sentir dolores en el muslo derecho en los minutos finales del primer tiempo.

El delantero y capitán del Santos, que ya había mostrado su incomodidad con el estado de la cancha durante el calentamiento previo al partido contra Palmeiras, abandonó la cancha entre lágrimas.

Las lesiones que sufrieron Lucas Veríssimo y Barreal, que también tuvieron que abandonar el partido, también fueron atribuidas por Neymar al estado de la cancha.

El Santos necesitaba remontar el 3-0 sufrido en el partido de ida, pero no pasó del empate sin goles, con lo que fue eliminado en los cuartos de final de la Copa do Brasil.