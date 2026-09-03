Emanuel Navarrete y O'Shaquie Foster ya se vieron las caras previo a choque de unificación

Los campeones mundiales de peso superpluma Emanuel Navarrete y O'Shaquie Foster se vieron las caras después de que Top Rank Boxing hiciera oficial el combate de unificación del sábado 24 de octubre en el Frost Bank Center de San Antonio.

Navarrete (40-2-1, 33 KOs), mexicano de 21 años de edad expondrá sus cetros OMB y FIB, en un combate en el que buscará añadir a sus vitrinas el campeonato mundial CMB de Foster (25-3, 12 KOs), estadounidense de 32 años de edad, además estará en juego el vacante cinturón de The Ring.

Emanuel Navarrete y O'Shaquie Foster, por los honores de las 126 libras

"Estoy muy contento de que esta pelea se haya concretado. Estoy entrenando muy bien y trabajando duro para entender qué se necesita para este combate. Sabemos lo que representa Foster. Sabemos que es un boxeador muy habilidoso con un amplio repertorio de técnicas, y para eso nos estamos preparando. Estoy muy emocionado por la noche de la pelea, por demostrarles a todos la excelente preparación que he tenido, ofrecer una gran pelea y dar el 100% de mí mismo para lograr mi objetivo", mencionó "Vaquero" Navarrete.

“Voy a entrar ahí y controlar la pelea. Voy a dominar desde el primer asalto. Vi una entrevista donde dijo que me gusta correr y hacer las peleas difíciles. Nunca he huido de nadie. También castigo y dolor a mis oponentes. Esa noche, va a recibir una lección de boxeo. No habrá huidas. Va a ser una lección de boxeo", mencionó entonces Foster, el apodado como "Ice Water".

Con el anuncio oficial, se conoció que la pelea coestelar será un pleito a 10 asaltos en el peso pluma, entre Albert "Chop Chop" González (18-0, 11 KOs) se enfrenta a Edward Vázquez (20-3, 6 KOs).

También verá acción Frank Martin (19-1-1, 13 KOs), en su regreso al cuadrilátero, en un combate en la categoría de peso superligero, ante un rival que no se a anunciado oficialmente.