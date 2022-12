Reacciones de Endrick tras fichar por el Real Madrid

"Agradezco a Palmeiras, el campeón más grande de Brasil, campeón de América y campeón del mundo y para siempre, al club de mi corazón, por ofrecerme todo lo necesario para convertirme en lo que soy hoy, por ayudarme a realizar muchos de mis sueños y por estar respetando el mío y el deseo de mi familia de hacer un sueño más realidad. Hasta que no me presente al Real Madrid, seguiré dedicándome como siempre me he dedicado a poder ofrecer aún más al Palmeiras en el campo: más goles, más victorias, más títulos y aún más alegría a nuestra afición", destacó el joven brasileño de 16 años.