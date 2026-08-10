Real Madrid: Kylian Mbappé, Marc Cucurella y otros se reportan a entrenar

fEl delantero Kylian Mbappé, el centrocampista Aurelien Tchouaméni y los nuevos fichajes Marc Cucurella e Ibrahima Konaté se incorporaron este lunes a la disciplina del Real Madrid después de finalizar su periodo vacacional tras jugar el Mundial 2026.

Los tres jugadores se sometieron a una primera parte del reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid y completarán el resto de las pruebas después del entrenamiento en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas, según informó el club en su web.

De esta forma, el técnico José Mourinho contará desde ya con casi toda su plantilla, a la espera del regreso de otros internacionales como el inglés Jude Bellingham y de las posibles entradas o salidas del mercado veraniego.

Así, el Real Madrid recupera a Mbappé, semifinalista con Francia en el Mundial, torneo del que fue Bota de Oro, con 8 tantos, y máximo goleador del conjunto merengue la temporada pasada con 43 dianas, y a Tchouaméni, que se entrenó en el interior de las instalaciones.

Por otro lado, el lateral Marc Cucurella, campeón del mundo con la selección española, y el defensa internacional francés Ibrahima Konaté conocerán desde este lunes a sus nuevos compañeros.

Por otro lado, el marfileño Yan Diomandé y el belga Thibaut Courtois trabajaron con el grupo tras hacerlo estos días de forma individual, mientras que los lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo Goes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Próximo partido del Real Madrid

El conjunto merengue disputará el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo de la Coruña el día 12 de agosto y un amistoso ante el Schalke 04 alemán el día 16.

Serán sus dos últimos compromisos de pretemporada antes de iniciar LaLiga ante el Espanyol en el RCDE Stadium de Cornellá el día 22 en partido correspondiente a la segunda jornada de competición; el Real Madrid jugará la primera fecha, contra la Real Sociedad, el día 26.

FUENTE: EFE