LPF: Sporting San Miguelito y Alianza FC reparten puntos en la Jornada 3

El Sporting San Miguelito empató sin goles ante el Alianza FC en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

En el inicio del partido un choque de cabezas dejó cortes en Jeslan Caicedo y Anthony Stewart, este último incluso saliendo de la cancha en cambio forzado para los “pericos”.

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Llegadas, pero sin goles en duelo de la J3 de la LPF

Al 17’ en jugada de tiro de esquina Sergio Ramírez ganó de cabeza, pero el balón llegó directo a las manos del arquero.

Minutos más tarde el mediocampista Rodrigo Tello a borde de área sacó remate de pierna derecha, pero nuevamente a las manos de Ambuila.

El delantero Marlon Ávila apareció con golpe de cabeza al minuto 35’ del partido, pero la gran reacción del arquero Jean Ambuila evitó la caída de su arco.

Los del distrito siguieron generando peligro con Jeslan Caicedo, que por derecha llegaba con peligro, pero con poca claridad en la final de las jugadas.

Alianza FC respondió en el primer tiempo con velocidad y desequilibrio, pero sin mayor peligro en el arco rival.

La visita lo intentó en el inicio del segundo tiempo, con remate de pierna derecha de larga distancia de Reyniel Perdomo, pero que se fue arriba del arco.

Rodrigo Tello respondió de inmediato al 49’ con remate de pierna derecha que se fue a un lado de la portería, luego del pase de “taco” de Bethancourt que apareció por banda izquierda con velocidad.

Julio Bethancourt, que entró bien desde el banquillo tomó la pelota y remató de pierna derecha, pero no pudo superar a Jean Ambuila, que nuevamente se hizo presente para desviar el esférico.

En la recta final presionaron los académicos, con Rodrigo Tello teniendo otra en el área, pero esta vez de cabeza sobre el minuto 85', pero el arquero "verdolaga" tapó en el fondo.

Al final terminaron en tablas, con Sporting San Miguelito sumando su primer triunfo del actual torneo, pero sin lograr marcar y por su parte Alianza FC llega a 5 unidades.