LPF: Veraguas United le gana de visita a Unión Coclé

El Veraguas United venció por la mínima (0-1) de visita ante Unión Coclé en duelo por la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), desde el Estadio Virgilio Tejeira de Penonomé.

La visita trató de imponer su juego en tierras coclesanas, pero siempre con respuestas en la contra de Unión Coclé, que generaba peligro con juego directo.

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Los de Veraguas aprovecharon error en salida, para que Carlos Hernández y Miguel Camargo se combinaran al 41’ , pero Góndola cerró en defensa, tras el potente disparo de pierna derecha de Camargo.

Los locales respondían siempre con ofensiva, con Amrafel Gallardo tomando la pelota en el centro del campo buscando mayormente a Wesley Lashley , que aparecía por banda derecha generando peligro.

Veraguas United y la aparición de su goleador en el segundo tiempo de duelo de LPF

Carlos Hernández abrió el marcador al 53’ luego de jugada individual de Estevis López , que habilitó con asistencia para dejar al delantero mano a mano con el arquero.

López ingresó de cambio para el inicio del segundo tiempo y de inmediato tuvo impacto directo en el marcador.

Por su parte, Hernández continúa su racha goleadora, luego de llegar a este duelo luego de un doblete en el “Toco” Castillo en la J2 ante el CD Universitario.

Al 63’ Javier Góndola buscó sorprender con remate potente de pierna derecha de muy larga distancia, pero terminó pegando en el poste.

Al 69’ los coclesanos volvieron a sorprender, esta vez en jugada a balón detenido para que Licona llegara solo al área, pero su remate de pierna derecha se fue muy por encima del arco.

Los locales cerraron con todo el partido, pero no les alcanzó para poner números en el marcador.

Los dirigidos por Felipe Borowsky sumaron 3 puntos más para alcanzar ahora 7 en el actual Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.