Real Madrid: Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro 24/25

Kylian Mbappé recibió la Bota de Oro 2024-25. Al acto, celebrado en el palco de honor del Santiago Bernabéu, asistieron el presidente del Real Madrid , Florentino Pérez; el presidente de honor, José Martínez Pirri; los miembros de la Junta Directiva; el representante de la European Sports Media, Juan Ignacio Gallardo; el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, y los jugadores de la primera plantilla.

Florentino Pérez tomó la palabra en primer lugar: “Hoy nos sentimos muy felices porque un premio tan prestigioso como la Bota de Oro lo recibe uno de los mejores jugadores del mundo, que hace poco más de un año pudo cumplir uno de sus grandes sueños como es jugar en el Real Madrid”.

“Querido Kylian, enhorabuena porque este premio, esta Bota de Oro que hoy recibes es el fruto de tu trabajo, de tu compromiso y de tu pasión por el fútbol. Y quiero que sepas que yo, como presidente del Real Madrid, estoy muy orgulloso de contar en nuestro equipo con un jugador como tú”.

“Esta Bota de Oro la has conseguido con los 31 goles que marcaste en la Liga, en 34 partidos. Esto solo en la Liga, pero lograste marcar en todas las competiciones 44 goles. Este día lo vas a recordar siempre. Es tu primera Bota de Oro y es algo muy difícil de conseguir. En el Real Madrid hemos contado con 3 Botas de Oro: Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Todos ellos, grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial".

Declaraciones de Kylian Mbappé

Tras la emisión de un vídeo con las imágenes de los 31 goles que Mbappé marcó la temporada pasada en Liga, el delantero se dirigió a los asistentes: "Es un placer recibir esta Bota de Oro. Es un momento importante para mí. Es la primera vez que gano este premio y significa mucho como delantero. Quiero dar las gracias primero a todos mis compañeros. Muchas gracias por venir y por ayudarme en todo momento. Gracias a ellos ha llegado mi mejor versión. Tenemos un grupo increíble y espero que ganemos mucho este año. Eso es lo más importante, los premios colectivos”.

Agradecimientos al club

“Es un grandísimo placer jugar en el Real Madrid. Todos saben que fue mi sueño de niño y ahora estoy aquí. Los madridistas me dan cariño desde el primer día que llegué e incluso antes. Hoy es un gran día. Espero que sigamos así porque lo más importante es el equipo. Sin toda la gente que está aquí sería imposible ganar este premio. Gracias a todo el club: médicos, staff y toda la gente que me ayuda dentro y fuera del campo…. Este año he empezado bien, a ver si lo gano otra vez el próximo”.

