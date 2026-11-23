El delantero brasileño Endrick, ausente del entrenamiento del Real Madrid en la mañana de este lunes, sufre una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda, según informó el club merengue en un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Endrick por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", escribió el Real Madrid.

Endrick jugó 19 minutos contra el Celta de Vigo el pasado sábado. En total, ha participado en siete encuentros oficiales con el Real Madrid esta temporada, en los que acumula un gol, ante la Roma, además de en cinco con Brasil, en los que suma un gol y dos asistencias.

El delantero brasileño comenzó la temporada con otra lesión muscular sufrida durante la preparación veraniega que le impidió estar disponible para los encuentros frente a Espanyol, Real Sociedad, Málaga y Betis.

FUENTE: EFE