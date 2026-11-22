El CD Plaza Amador dio un golpe de autoridad en el Clásico Nacional al derrotar 3-1 al Tauro FC en el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
El Tauro FC reaccionó y encontró el empate al minuto 37, mediante Kevin Quintero, quien aprovechó una acción originada en un tiro de esquina para colocar el 1-1.
Sin embargo, Plaza Amador volvió a tomar el control del encuentro en la segunda parte.
Al minuto 53, Jimar Sánchez apareció nuevamente con un cabezazo tras un tiro de esquina al primer palo para firmar su doblete y colocar el 2-1.
La sentencia llegó al minuto 64. Jorlian Sánchez recuperó el balón, recortó a un defensor y definió de zurda para establecer el definitivo 3-1.