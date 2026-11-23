Repasa los partidos que hay para hoy lunes 23 de noviembre en el Premundial U12 de Béisbol con el inicio de la Súper Ronda.
BÉISBOL Béisbol - 23 de noviembre de 2026 - 07:33
Premundial U12 de Béisbol: Partidos para hoy lunes 23 de noviembre
Repasa los partidos que hay para hoy lunes 23 de noviembre en el Premundial U12 de Béisbol con el inicio de la Súper Ronda.
Partidos para hoy en el Premundial U12 de Béisbol
Súper Ronda
- Panamá vs Venezuela a las 8:30 A.M.
- Brasil vs Puerto Rico a las 8:30 A.M.
- Cuba vs México a las 11:00 A.M.
- República Dominicana vs Estados Unidos a las 11:00 A.M.
Ronda de consolación
- Perú vs Curazao a las 1:30 P.M.
- Argentina vs Nicaragua a las 1:30 P.M.
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