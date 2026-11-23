La UEFA Champions League 2026-2027 continúa con la disputa de la quinta jornada de la fase de liga, que se jugará el martes 24 y miércoles 25 de noviembre, con un total de 18 encuentros en diferentes estadios de Europa.
Entre los enfrentamientos más destacados aparecen el Real Madrid ante PSV Eindhoven, Arsenal frente al Borussia Dortmund, Manchester City contra Napoli y PSG ante la Roma.
Partidos de la J5 de la UEFA Champions League
Martes 24 de noviembre
12:45 p.m. (hora de Panamá)
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Bodø/Glimt vs LASK — Aspmyra Stadion, Noruega.
Galatasaray vs Aston Villa — RAMS Park, Turquía.
3:00 p.m. (hora de Panamá)
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Arsenal vs Borussia Dortmund — Emirates Stadium, Inglaterra.
Como vs AEK Atenas — Stadio Giuseppe Sinigaglia, Italia.
Feyenoord vs FC Porto — Stadion Feijenoord (De Kuip), Países Bajos.
Manchester City vs Napoli — Etihad Stadium, Inglaterra.
RB Leipzig vs Lens — Red Bull Arena, Alemania.
Real Madrid vs PSV Eindhoven — Estadio Santiago Bernabéu, España.
Slovan Bratislava vs Real Betis — Estadio Tehelné pole, Eslovaquia.
Miércoles 25 de noviembre
12:45 p.m. (hora de Panamá)
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Sabah FC vs FC Barcelona — Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán.
Slavia Praga vs Villarreal — Fortuna Arena, República Checa.
3:00 p.m. (hora de Panamá)
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Atlético de Madrid vs Viking FK — Riyadh Air Metropolitano, España.
Club Brujas vs Liverpool — Jan Breydelstadion, Bélgica.
Inter de Milán vs Stuttgart — Estadio Giuseppe Meazza, Italia.
Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe — Stamford Bridge, Inglaterra.
Lille vs Bayern Múnich — Stade Pierre-Mauroy, Francia.
París Saint-Germain vs Roma — Parc des Princes, Francia.
Sporting CP vs Manchester United — Estadio José Alvalade, Portugal.