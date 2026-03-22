Real Madrid: Vini Jr y Brahim Díaz, las referencias en ataque vs Atlético de Madrid

Este domingo (3:00 pm) asoma en el Santiago Bernabéu un derbi tan decisivo para el Real Madrid como trivial para el Atlético de Madrid en la clasificación. De la obligación local para sostener el pulso por el título con el Barcelona, a la libertad competitiva rojiblanca que, además de sentenciar las opciones de su eterno rival, tiene en su mano aumentar su carácter competitivo de cara a las grandes emociones que le esperan en 'Champions' y la final de la Copa del Rey.