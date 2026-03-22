LaLiga Fútbol Internacional -  22 de marzo de 2026 - 13:44

Real Madrid: Vini Jr y Brahim Díaz, las referencias en ataque vs Atlético de Madrid

Repasa la alineación que presentó el DT del Real Madrid Álvaro Arbeloa para enfrentar al Atlético de Madrid en LaLiga.

Real Madrid: Vini Jr y Brahim Díaz

Real Madrid: Vini Jr y Brahim Díaz, las referencias en ataque vs Atlético de Madrid

FOTO: REAL MADRID

Este domingo (3:00 pm) asoma en el Santiago Bernabéu un derbi tan decisivo para el Real Madrid como trivial para el Atlético de Madrid en la clasificación. De la obligación local para sostener el pulso por el título con el Barcelona, a la libertad competitiva rojiblanca que, además de sentenciar las opciones de su eterno rival, tiene en su mano aumentar su carácter competitivo de cara a las grandes emociones que le esperan en 'Champions' y la final de la Copa del Rey.

Toda la presión clasificatoria recae en el Real Madrid. Sin margen ya de error en LaLiga por los 7 puntos de desventaja con un Barcelona al que debe rendir visita. Aún con cinco bajas: Courtois, Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo, pero con la vuelta de Mbappé para descargar responsabilidad en Vinícius, que tan solo le hizo un gol al Atlético en 19 derbis, y recuperar el liderazgo natural que han asumido Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, junto al inesperado de un chico de 18 años, Thiago Pitarch, que llega como intocable a su primer derbi.

Alineación del Real Madrid vs Atlético de Madrid

Lunin, Dani Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago, Arda Güler; Vinícius Jr y Brahim Díaz.

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FUENTE: EFE

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