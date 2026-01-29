Real Madrid vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J22 de LaLiga FOTO / Real Madrid

El Real Madrid buscará seguirle el paso al FC Barcelona en la lucha por LaLiga cuando reciba en casa el Rayo Vallecano luego de que en su último partido dejara una mala imagen en Champions League tras caer 4-2 ante el Benfica, resultado que los dejó fuera de entre los ocho de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El conjunto blanco es segundo en el torneo español con 51 puntos, en el último partido de liga ante el Villarreal donde Kylian Mbappé anotó doblete.

