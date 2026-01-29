Real Madrid vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J22 de LaLiga

El Real Madrid buscará seguirle el paso al FC Barcelona en la lucha por LaLiga cuando reciba en casa el Rayo Vallecano luego de que en su último partido dejara una mala imagen en Champions League tras caer 4-2 ante el Benfica, resultado que los dejó fuera de entre los ocho de la fase de liga de la UEFA Champions League.
Por su parte el Rayo Vallecano está en el puesto 16 con 22 puntos y vienen de caer en la pasada fecha ante el Osasuna 3-1 donde el único tanto lo marcó Pathé Ciss.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Rayo Vallecano
Fecha: Domingo 1 de febrero
Hora: 8:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde Seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes RPC