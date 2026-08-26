Édgar Yoel Bárcenas llega a Grecia para jugar con el Iraklis FC

El Iraklis FC FC de la Super Liga de Grecia anunció este miércoles la adquisición del extremo internacional panameño Édgar Yoel Bárcenas , quien había quedado libre tras su paso por el desaparecido Mazatlán del fútbol mexicano.

Comenzó su carrera profesional con el Árabe Unido en su país natal, donde ganó títulos nacionales, antes de trasladarse a Europa con el RNK Split de Croacia. Posteriormente jugó en México con los Cafetaleros de Tapachula, antes de mudarse a España.

Tuvo una destacada trayectoria en el fútbol español, jugando dos temporadas en el Real Oviedo, donde disputó 70 partidos y marcó 14 goles en la liga. Posteriormente, jugó en el Girona, llegando a los playoffs de ascenso en La Liga, y luego en el Leganés. En 2022, regresó a México para jugar en el Mazatlán, donde militó en la Liga MX durante los últimos años.

Édgar Yoel Bárcenas y su paso por la selección de Panamá

Un capítulo especial en su carrera es la Selección Nacional de Panamá, de la cual es uno de los jugadores más experimentados e importantes, habiendo superado las 100 apariciones internacionales.

Bárcenas ha hecho historia con su selección nacional, al haber participado en dos Mundiales. Fue miembro del histórico equipo de Panamá en el Mundial de Rusia 2018, la primera participación del país en una fase final de la Copa del Mundo, siendo titular en los tres partidos del torneo.

Ocho años después, también estuvo presente en el Mundial de 2026, desempeñando un papel protagónico en la selección panameña y luciendo el brazalete de capitán. Con su participación en el torneo, se convirtió en uno de los pocos futbolistas del país en haber representado a Panamá en dos Mundiales.

FUENTE: IRAKLIS FC