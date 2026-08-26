COPA CENTROAMERICANA Fútbol Internacional -  26 de agosto de 2026 - 07:33

Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy miércoles 26 de agosto

Repasa a continuación los partidos a disputarse este miércoles 26 de agosto en la Copa Centroamericana 2026.

Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy miércoles 26 de agosto

Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy miércoles 26 de agosto

Foto: CD Plaza Amador

La Copa Centroamericana 2026 continúa este miércoles con el CD Plaza Amador visitando a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica por el Grupo A en el Estadio Alejandro Morera Soto.

LD Alajuelense buscará recuperarse tras caer 1-0 como visitante frente a L.A. Firpo la semana pasada. El vigente campeón de la Copa Centroamericana ocupa actualmente el tercer lugar del Grupo A con seis puntos, producto de un balance de dos victorias y una derrota.

Por su parte, Plaza Amador presenta el mismo registro de dos victorias y una derrota, pero ocupa el segundo lugar del Grupo A gracias a una mejor cantidad de goles anotados. En su compromiso más reciente, el conjunto panameño goleó 5-2 a CSD Xelajú MC, con goles de Everardo Rose (2), Yoameth Murillo y Davis Murillo, además de un autogol.

Plaza Amador asegurará su clasificación a la fase eliminatoria con una victoria o un empate.

Partidos para hoy 26 de agosto en la Copa Centroamericana 2026

  • Marathon vs Real Estelí - Estadio Francisco Morazán (7:30 pm)
  • Herediano vs Antigua GFC - INS Estadio (7:30 pm)
  • Xelajú vs Firpo - Estadio Cementos Progreso (9:30 pm)
  • Alajuelense vs CD Plaza Amador - Estadio Alejandro Morera Soto (9:30 pm)

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