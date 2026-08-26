Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy miércoles 26 de agosto

La Copa Centroamericana 2026 continúa este miércoles con el CD Plaza Amador visitando a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica por el Grupo A en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Por su parte, Plaza Amador presenta el mismo registro de dos victorias y una derrota, pero ocupa el segundo lugar del Grupo A gracias a una mejor cantidad de goles anotados. En su compromiso más reciente, el conjunto panameño goleó 5-2 a CSD Xelajú MC, con goles de Everardo Rose (2), Yoameth Murillo y Davis Murillo, además de un autogol.
Plaza Amador asegurará su clasificación a la fase eliminatoria con una victoria o un empate.
Partidos para hoy 26 de agosto en la Copa Centroamericana 2026
- Marathon vs Real Estelí - Estadio Francisco Morazán (7:30 pm)
- Herediano vs Antigua GFC - INS Estadio (7:30 pm)
- Xelajú vs Firpo - Estadio Cementos Progreso (9:30 pm)
- Alajuelense vs CD Plaza Amador - Estadio Alejandro Morera Soto (9:30 pm)