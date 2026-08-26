Maximiliano Bonilla vs Brian Arguello: Fecha, hora y dónde ver en vivo velada desde Argentina

El noqueador panameño Maximiliano Bonilla enfrentará su primera prueba internacional ante el púgil argentino Brian Arguello en el Estadio F.A.B. de la ciudad de Buenos Aires.
Fecha, hora y dónde ver en vivo velada Maximiliano Bonilla vs Brian Arguello
Fecha: Sábado 5 de septiembre
Hora: 7:00 P.M. hora de Panamá
La velada la podrás sintonizar en vivo a través de la señal de RPC con Lo Mejor del Boxeo.
El apodado como "The Hammer" (10-0, 10 KOs), de 27 años de edad, galardonado como boxeador del año en Panamá llegará a este pleito tras acabar por la vía rápida en 3 asaltos a su compatriota panameño Eusebio Acevedo, en pleito de peso pluma en cartelera de High Level Promotions en el Hotel Gran David, en su natal Veraguas.
Por su parte, Arguello (11-7, 5 KOs), de 29 años de edad y originario de Buenos Aires viene de superar a Neri Ariel Cruz por TKO en 6 asaltos, un púgil que nunca ha sido noqueado.