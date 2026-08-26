Panamá Sub-15 define convocatoria para torneo en México

César Aguilar, entrenador de la Selección de Panamá Sub-15, ya tiene sus elegidos para viajar hoy, miércoles 26 de agosto rumbo a tierras mexicanas para disputar un torneo internacional en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en Ciudad de México.
Los jugadores convocados cumplieron esta mañana con su último entrenamiento en suelo patrio y ya están listos para tomar vuelo esta noche rumbo a suelo mexicano.
En México, el equipo estará entrenando mañana, jueves y viernes en las instalaciones de la FMX para así estar listos para su debut este sábado en la competición.
El primer partido Panamá Sub-15 será este sábado 29 de agosto frente a la Sub-15 de México, luego jugará el domingo 30 de agosto frente al club Houston Dynamo y cierra el cuadrangular el lunes 31 de agosto enfrentándose a la Sub-15 de Perú.
Todos los encuentros se jugarán en las canchas del CAR de la FMF en Ciudad de México.
LISTA DE CONVOCADOS DE PANAMÁ SUB-15
PORTEROS
- Sergio Cubilla San Francisco FC
- Aldo Naranjo Tauro FC
DEFENSAS
- Patrick Murillo CA Independiente
- Alexis Rodríguez Tauro FC
- Ángel Padilla Tauro FC
- Jeliel Núñez Academia Costa del Este
- Vladimir Torres Academia Costa del Este
- Joseph Rivas Umecit FC
- Islan Duncan Águilas de la U
VOLANTES
- José González CA Independiente
- Maikel Querini CA Independiente
- Édgar Chavarría Umecit FC
- Michael Merchant CD Plaza Amador
- Iker Russell FC Chorrillo
- Josue Mena Alianza FC
- Carlos Charles Veraguas United
- Jesús Valencia Sporting SM
DELANTEROS
- Arturo Ward CA Independiente
- Ronaldo Jiménez CD Universitario
- Luis Martínez Dep Árabe Unido
DT César Aguilar
Calendario
29 de agosto
México vs Panamá – 11 am
Perú vs Houston Dynamo – 1 pm
30 de agosto
México vs Perú – 11 am
Panamá vs Houston Dynamo – 1 pm
31 de agosto
México vs Houston Dynamo – 11 am
Panamá vs Perú – 1 pm
FUENTE: FPF