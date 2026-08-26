Atlético de Madrid responde con dureza por el caso Julián Álvarez

El Atlético de Madrid elevó el tono tras las recientes declaraciones de Joan Laporta sobre el interés del FC Barcelona en fichar a Julián Álvarez .

Fuentes del conjunto rojiblanco consultadas por MARCA dejaron clara la posición del club y aseguraron que la institución es la principal perjudicada por toda la situación que rodea al delantero argentino.

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“Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros”.

Desde el Atlético consideran que el conflicto les ha generado consecuencias tanto económicas como sociales y fueron contundentes al referirse a una posible negociación con el Barcelona.

“Nos han perjudicado económica y socialmente. Hay un 0 % de posibilidades de vendérselo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad”.

El Atlético de Madrid no quiere vender a Julián Álvarez

La entidad madrileña reiteró que no contempla vender a Álvarez al conjunto azulgrana, independientemente de una eventual mejora de la oferta económica. La postura del club llega después de que Laporta volviera a manifestar públicamente el deseo del Barcelona de fichar al atacante.

Además, el Atlético cuestionó la manera en que se ha desarrollado el caso y denunció la existencia de una campaña que, según su versión, ha perjudicado directamente a la institución.

“Hay una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga por esto es el Atlético”.