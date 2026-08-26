Rodri, fichaje estrella del FC Barcelona podría entrar en escena ante Athletic

El posible debut del centrocampista ' Rodri ' Hernández, fichaje estrella del FC Barcelona, se presenta como uno de los alicientes del duelo liguero que enfrenta este jueves a los azulgrana y el Athletic Club, que no conoce la victoria en el Spotify Camp Nou desde hace casi un cuarto de siglo, con la necesidad de reaccionar tras la dolorosa derrota encajada frente al Sevilla en San Mamés.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó que el capitán de la selección española entrará en la lista de convocados para medirse al club vasco, si bien el futbolista madrileño, que se entrena al mismo ritmo que sus compañeros desde el lunes, todavía no goza del ritmo de competición para jugar de inicio.

La decepcionante puesta en escena de la nueva etapa rojiblanca al mando de Edin Terzic obliga al Athletic a dar un paso adelante en una cita de máxima dificultad enmarcada en un exigente inicio que el domingo le va a llevar a Balaídos antes de comenzar septiembre en 'La Catedral' recibiendo al Atlético de Madrid.

Al técnico alemán, por lo tanto, le toca acelerar el ajuste de su estilo de juego y, sobre todo, la puesta a punto de futbolistas fundamentales como Oihan Sancet o Iñaki Williams, aún por debajo de su mejor nivel, o de los campeones del mundo Aymeric Laporte y Nico Williams, que se pusieron a sus órdenes hace apenas dos semanas.

Todo ello con la dificultad añadida de la baja en el coliseo azulgrana de otra pieza clave como Yuri Berchiche. El lateral zurdo vio la roja directa a los once minutos del duelo contra el Sevilla y ha sido castigado con un partido a pesar de el que CTA calificará la expulsión como "un error claro y manifiesto".

Terzic tampoco podrá contar con Dani Vivian, baja desde el inicio de la pretemporada por una lesión en la pierna derecha, ni con Beñat Prados, aquejado un leve problema muscular.

En cuanto al once, Laporte y Nico, que jugaron la última media hora en el estreno liguero, podrían estrenarse en un once en el que es una incógnita el relevo de Yuri después de que ante el Sevilla el técnico optara por colocar a Berenguer en el carril izquierdo hasta el final del partido a pesar de disponer en el banquillo de dos futbolistas más habituados a la demarcación como Adama y Johaneko.

En el Barcelona, Flick no tendrá a su disposición al centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', aún recuperándose del golpe en la rodilla derecha que sufrió en el Martínez Valero, aunque sí estará el lateral Alejandro Balde, que no viajó a Elche por decisión técnica.

En éstas, Joao Cancelo y el joven Xavi Espart, titular en el carril izquierdo en el Martínez Valero, pugnan por un puesto en una alineación en que no se prevén muchos cambios, más allá de la posible entrada de Pedro González 'Pedri' en el lugar del lesionado Gavi.

Sin el ansiado '9' en la plantilla, el brasileño Raphael Dias 'Raphinha', autor de un doblete en el estreno liguero del Barcelona, apunta a ocupar de nuevo la punta de ataque.

FUENTE: EFE