Real Madrid: XI confirmado para enfrentar a la Real Sociedad

El fútbol vuelve al Santiago Bernabéu. Luego de tres meses sin disputar un partido en casa, el Real Madrid se reencuentra esta tarde con su afición para recibir a la Real Sociedad (2:00 pm), en un encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga, que había sido aplazada debido a la participación de jugadores de ambos clubes en las semifinales del pasado Mundial.