LALIGA Fútbol Internacional -  26 de agosto de 2026 - 12:44

Real Madrid: XI confirmado para enfrentar a la Real Sociedad

El entrenador José Mourinho reveló el once inicial del Real Madrid para medirse a la Real Sociedad en LaLiga.

Real Madrid: XI confirmado para enfrentar a la Real Sociedad

Real Madrid: XI confirmado para enfrentar a la Real Sociedad

FOTO: REAL MADRID

El fútbol vuelve al Santiago Bernabéu. Luego de tres meses sin disputar un partido en casa, el Real Madrid se reencuentra esta tarde con su afición para recibir a la Real Sociedad (2:00 pm), en un encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga, que había sido aplazada debido a la participación de jugadores de ambos clubes en las semifinales del pasado Mundial.

El equipo blanco llega a este encuentro después de haber sumado sus tres primeros puntos en la competición hace tan solo cuatro días, cuando se impuso al Espanyol a domicilio gracias a los goles de Bellingham y Carlos Espí.

El rival de los madridistas debutó en la competición liguera el pasado viernes con una derrota por la mínima a domicilio ante el Betis.

XI DEL REAL MADRID VS REAL SOCIEDAD

Thibaut Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Carreras; Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius y Mbappé.

FUENTE: REAL MADRID

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