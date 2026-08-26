Real Madrid: XI confirmado para enfrentar a la Real Sociedad

El fútbol vuelve al Santiago Bernabéu. Luego de tres meses sin disputar un partido en casa, el Real Madrid se reencuentra esta tarde con su afición para recibir a la Real Sociedad (2:00 pm), en un encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga, que había sido aplazada debido a la participación de jugadores de ambos clubes en las semifinales del pasado Mundial.
El rival de los madridistas debutó en la competición liguera el pasado viernes con una derrota por la mínima a domicilio ante el Betis.
XI DEL REAL MADRID VS REAL SOCIEDAD
Thibaut Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Carreras; Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius y Mbappé.
FUENTE: REAL MADRID