Real Madrid: Xabi Alonso tendrá novedades en la convocatoria ante Girona

El regreso del Real Madrid a los entrenamientos el viernes, tras disfrutar de un día de descanso después de cortar su mala dinámica de resultados con un triunfo ante Olympiacos en la Liga de Campeones, dejó una mejoría de cara a Montilivi de Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Éder Militao y Franco Mastantuono, pero a Dean Huijsen con pocas opciones de jugar ante el Girona.

Xabi Alonso estudió de cerca la evolución de cada uno de sus jugadores 'tocados' y el estado de los lesionados. Con Dani Carvajal y David Alaba descartados para el encuentro del domingo en Montilivi, la mala noticia la protagoniza Huijsen.

El central internacional con España no ha tenido una mejoría de la sobrecarga en el muslo izquierdo que le impidió jugar en Atenas ante Olympiacos, como para poder regresar a la dinámica de grupo y probar sensaciones. Se ejercitó en el interior de las instalaciones en solitario y, según informan a EFE fuentes del club, apenas tiene opciones de jugar el domingo en LaLiga.

Los problemas en el centro de la defensa que sufre Xabi Alonso los puede compensar en parte con el regreso de jugadores como Rüdiger, que completó gran parte de la sesión en el grupo y pasará una prueba definitiva el sábado, y Militao, que también estuvo junto a sus compañeros en mitad del entrenamiento y aumentará la carga mañana para tomar una decisión.

También jugadores como Álvaro Carreras y Raúl Asencio, que acabaron el partido de la Liga de Campeones con molestias, tienen buenas sensaciones y estarán a las órdenes de Xabi Alonso que podrá alinear de nuevo en la portería a Thibaut Courtois. El belga ha mejorado del proceso vírico que le apartó del duelo ante Olympiacos y se ejercitó de nuevo con intensidad en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Sigue aumentando carga de trabajo y mejorando sensaciones el argentino Franco Mastantuono, ausente desde el 1 de noviembre cuando jugó su último partido con el Real Madrid. La pubalgia ha ido remitiendo y el argentino tiene opciones de ser una de las novedades en la convocatoria del sábado.

Próximo partido del Real Madrid

Lo decidirá Xabi Alonso el sábado, en el segundo y último entrenamiento de preparación de la visita al Girona (, en un partido en el que el Real Madrid debe cortar su mala dinámica de resultados en la competición doméstica en la que encadena dos empates, ante Rayo y Elche. Han provocado que pese a mantener el liderato, la ventaja con el Barcelona se haya rebajado a 1 punto.

FUENTE: EFE