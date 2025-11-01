Real Madrid: XI inicial para recibir al Valencia en LaLiga

El Real Madrid regresa al Estadio Santiago Bernabéu tras ganar al FC Barcelona hace apenas seis días. El equipo merengue, que es líder de LaLiga, se enfrenta al Valencia en la undécima jornada con la intención de sumar tres nuevos puntos y refrendar su posición en lo más alto de la clasificación del campeonato (3:00 p.m).
Alineación del Real Madrid vs Valencia en LaLiga
Thibaut Courtois, Fede Valverde, Eder Militao, Huijsen, Álvaro Carreras, Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Mastantuono, Mbappé y Vini Jr.
FUENTE: REAL MADRID