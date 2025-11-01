Real Madrid: XI inicial para recibir al Valencia en LaLiga

El Real Madrid regresa al Estadio Santiago Bernabéu tras ganar al FC Barcelona hace apenas seis días. El equipo merengue, que es líder de LaLiga, se enfrenta al Valencia en la undécima jornada con la intención de sumar tres nuevos puntos y refrendar su posición en lo más alto de la clasificación del campeonato (3:00 p.m).

Los dirigidos por el español Xabi Alonso, que han ganado los siete partidos que han disputado esta temporada como locales, juegan su último encuentro en el Bernabéu antes de afrontar una serie de seis duelos seguidos a domicilio. El Liverpool, el martes en Anfield, y el Rayo, cinco días después en Vallecas, serán los siguientes rivales antes de un nuevo parón de selecciones.