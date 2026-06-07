Selección de Panamá: Kadir Barría quedó descartado para Canadá

Kadir Barría ha quedado descartado para el viaje de la Selección de Panamá a Canadá previo al inicio del Mundial 2026, donde si estarán otros dos jugadores que forman parte de la reserva.

Los dirigidos por Thomas Christiansen emprenderá este domingo por la mañana su viaje a Toronto, Canadá. Una vez aterrizado, Panamá viajará por tierra rumbo a su campamento en el Nottawasaga Training Site, ubicado en New Tecumseth, Ontario.

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Panamá llegará a Canadá con 28 jugadores, los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA y dos reservas, John Gunn y Víctor Griffith.

Kadir Barría fuera

Kadir Barría ha finalizado su participación con la Selección Nacional. El delantero del Botafogo anotó un gol ante República Dominicana, vio minutos ante Brasil y ante Bosnia y Herzegovina se quedó en el banquillo.