Selección de Panamá: Kadir Barría quedó descartado para Canadá

Kadir Barría ha quedado descartado para el viaje de la Selección de Panamá a Canadá previo al inicio del Mundial 2026, donde si estarán otros dos jugadores que forman parte de la reserva.
Panamá llegará a Canadá con 28 jugadores, los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA y dos reservas, John Gunn y Víctor Griffith.
Kadir Barría fuera
Kadir Barría ha finalizado su participación con la Selección Nacional. El delantero del Botafogo anotó un gol ante República Dominicana, vio minutos ante Brasil y ante Bosnia y Herzegovina se quedó en el banquillo.